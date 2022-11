Eva Luna bo znorela 24ur.com Vzdušje v dvorcu je iz dneva v dan bolj napeto in borba za Blaža bo prešla v povsem novo dimenzijo. Blaževa mama in prijateljica bosta premešali karte, Eva Luna pa bo zlila čustva in ko bo govora o Arijanni, se ne bo prav nič zadrževala.

Sorodno



Omenjeni Ljubljana

POP TV Najbolj brano Osebe dneva Anže Lanišek

Peter Prevc

Domen Prevc

Dawid Kubacki

Timi Zajc