Anđa Marić skozi ognjena polja Mordorja do svobode 24ur.com Multipla skleroza še vedno velja za neozdravljivo bolezen. Najpogosteje zanjo zbolevajo ženske v starosti od 20 do 40 let. V tej starostni skupini je bila ob postavitvi diagnoze tudi nekdanja hrvaška manekenka Anđa Marić, ki se je pred desetimi leti podala na neverjetno življenjsko preizkušnjo. Kot je nekoč zapisala, je hodila po ognjenih poljih Mordorja in preživela. Pa ne le preživela. Zdaj je ...