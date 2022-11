Iris Mulej je skoraj umrla! Odpeljali so jo z rešilcem TOčnoTO.si Iris Mulej, slovenska lepotica, model in vplivnica, ki že nekaj časa s partnerjem živi v Črni Gori, je sporočila žalostno novičko. Iris se je spletnim prijateljem javila iz bolnišnice s fotografijo, na kateri ji družbo dela najstarejši otrok – hčerka Isabella, priklopljena pa je na infuzijo. Zraven je pripisala, da je izjemno hvaležna svojemu partnerju […] Iris Mulej je skoraj umrla! Odpeljali so j...

Sorodno