V okviru 10. kroga državnega prvenstva sta v dvorani Zlatorog moči merila Celje in Ribnica. Celjani so brez težav uspeli ohraniti vodstvo iz prvega polčasa do konca srečanja. Celje : Ribnica 39:31 (20:14)

Strelci Celja: Cokan 12, Žabić in Vlah 6, Mazej 5, Strmljan in Janc 3, Martinović in Suholežnik 2 Celjani so že na samem začetku povedli s 4:1, ko je bil v odlični dnevni formi vratar Nebojša Boj ...