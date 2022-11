Dalić navdušen: To zmorejo le velike ekipe RTV Slovenija V hrvaški vrsti so bili po prepričljivi zmagi navdušeni, vsi so v en rog ponavljali predvsem zbranost in samozavest, da so se po slabem začetku hitro pobrali, zato so odločeni, da gredo tudi na tekmi proti Belgiji po zmago.

