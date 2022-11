Četrti zaporedni poraz Dallasa 24ur.com Košarkarji ekipe Dallas Mavericks še ne najdejo poti iz rezultatske krize. Teksašani, ki imajo pred sabo serijo gostovanj v ligi NBA, so bili v dvoboju z ekipo Milwaukee Bucks brez pravih možnosti za zmago. Gostitelji, ki so vodili večji del tekme, so slavili s 124:115. Luka Dončić je bil prvi strelec svoje ekipe. Ljubljančan je dosegel 27 točk ter dodal dvanajst asistenc in pet skokov....

