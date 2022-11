Eva Irgl praznuje s plišastim medvedkom v rokah. Nam kaj sporoča? TOčnoTO.si Eva Irgl nedelje najraje preživlja s svojo družino, z očetom si je posebno blizu. Poslanka Eva Irgl je to nedeljo praznovala prvo adventno nedeljo. Domov je prišla na kosilo in čaj in posnela še to prikupno fotografijo, na kateri v roki drži medvedka. Svoj prosti čas rada preživlja doma v krogu svoje družine in tako […] Eva Irgl praznuje s plišastim medvedkom v rokah. Nam kaj sporoča? was first pos...

Sorodno