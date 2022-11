V Mokronogu tekma med županom in njegovim nekdanjim podpornikom SiOL.net V občini Mokronog - Trebelno se bosta v drugem krogu lokalnih volitev pomerila aktualni župan Anton Maver, ki je v prvem krogu prejel 46,5 odstotka glasov, in podžupan Franc Glušič, ki jih je prejel 42,6 odstotka. Oba kandidirata s podpisi volivcev. Prvi si želi nadaljevati dosedanje delo, drugi pa meni, da so v občini potrebne spremembe.

