Bosno in Hercegovino stresel močnejši potres Maribor24.si Osrednj del Bosne in Hercegovine je davi malo pred 9. uro stresel potres z magnitudo 4,6, je sporočil Evro-sredozemski seizmološki center (EMSC). Žarišče potresa je bilo v okolici Zenice na globini dveh kilometrov. O morebitnih poškodovanih in gmotni škodi za zdaj ne poročajo. ⚠Preliminary info: #earthquake (#zemljotres) about 20 km W of #Zavidovići (Bosnia & Herzegovina) 1 min ago (local time 08 ...

