NIJZ: Termini zdravstvenih storitev so bili izbrisani zaradi napak pri izvajalcih 24ur.com Izbrisani termini zdravstvenih storitev niso bili izbrisani zaradi napake v centralnem sistemu eNaročanja, pač pa zaradi napak pri izvajalcih, so poudarili na NIJZ. Na zahtevo ministrstva za zdravje in skladno z zakonom pristojni sicer še naprej brišejo neizkoriščene termine s čakalnih seznamov.

