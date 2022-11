Mesec: Vlada je dobila leto dni časa, da reformira sistem dolgotrajne oskrbe RTV Slovenija Volivci so v nedeljo potrdili zamik uveljavitve prvotnega zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga je sprejela Janševa vlada, in sicer glede dveh pravic, institucionalne oskrbe in za oskrbovalca družinskega člana.

