Nobelovemu nagrajencu za mir Alesu Bjaljackemu grozi do 12 let zapora N1 Zaprtemu beloruskemu aktivistu Alesu Bjaljackemu, enemu od dobitnikov letošnje Nobelove nagrade za mir, grozi do 12 let zapora zaradi tihotapljenja, je danes sporočila nevladna organizacija za človekove pravice Pomlad (Vjasna). Obtožen je tihotapljenja denarja v Belorusijo za domnevno financiranje tamkajšnjih opozicijskih skupin.

Sorodno

Omenjeni Nobelove nagrade Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Borut Pahor

Branko Grims

Matej Tonin