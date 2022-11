Evropska komisija predlaga, da covid-19 priznajo kot poklicno bolezen SiOL.net Evropska komisija v danes sprejetem posodobljenem priporočilu o poklicnih boleznih državam članicam EU priporoča, da covid-19 priznajo kot poklicno bolezen, če se z njo okužijo delavci na področju preprečevanja bolezni ali, v primeru pandemije, v sektorjih, kjer pride do izbruha in kjer je dokazano tveganje okužbe, so sporočili iz Bruslja.

