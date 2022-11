Univerza v Ljubljani razglasila najodličnejše raziskovalne dosežke v letu 2022 SiOL.net V sklopu Tedna univerze je Univerza v Ljubljani (UL) razglasila najodličnejše raziskovalne dosežke raziskovalk in raziskovalcev UL. Namen dogodka je poudariti usmerjenost univerze v raziskovanje in izpostaviti tiste raziskovalce, ki so letos dosegli še posebej vidne rezultate, so zapisali na Univerzi v Ljubljani.

Sorodno