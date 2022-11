Na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani je med 25. in 27. novembrom potekala srednjeevropska regionalna raven tekmovanja v računalništvu in informatiki ICPC. Kot zmagovalki sta bili razglašeni ekipi Jagelonske univerze iz Krakova ter Univerze v Varšavi. Najboljšo slovensko uvrstitev je s 24. mestom dosegla ekipa Univerze v Ljubljani, so sporočili s fakultete.