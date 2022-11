Evropska sredstva za nadhod zurnal24.si Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila 890.000 evrov evropskih sredstev za nadhod med stanovanjsko sosesko Planina in Poslovno cono Hrastje v Kranju, so danes objavili na spletni strani vladne službe.

Sorodno

Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Branko Grims

Borut Pahor

Marjan Šarec