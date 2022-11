19-letnega Američana, ki je ustrelil deset ljudi, čaka doživljenjski zapor N1 19-letni Payton Gendron je danes priznal krivdo za rasistično motivirani strelski napad na trgovino v Buffalu v zvezni državi New York, kar pomeni, da bo preostanek svojega življenja preživel v zaporu. Gendron je maja s polavtomatsko puško vstopil v trgovino in ubil deset ljudi, tri pa ranil.

