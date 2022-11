ANKETA: Kdo vas je najbolj prepričal v drugem krogu županskih volitev v občini Dravograd Lokalec.si Tokrat vas sprašujemo: “Kdo vas je najbolj prepričal v drugem krogu županskih volitev v občini Dravograd.” Glasujte v anketi spodaj. Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.

Sorodno











Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Branko Grims

Borut Pahor

Marjan Šarec