Umrl je Joco Žnidaršič, legendarni Delov fotograf Dnevnik Iz časopisne hiše Delo so sporočili, da je umrl njihov dolgoletni fotograf in urednik fotografije na Delu. Star je bil 84 let.

