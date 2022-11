DZ je z glasovi poslancev Svobode, SD in Levice potrdil novelo zakona o dohodnini, ki bo ustavila postopno zviševanje splošne olajšave do leta 2025 ter odpravila nekatere razbremenitve, potrjene spomladi v času prejšnjega sklica parlamenta. Poslanci SDS so glasovali proti, v NSi so se vzdržali. Golobova koalicija je danes v državnem zboru izglasovala nižje plače […]