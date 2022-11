Supervolilno leto / »Volivci so jasno spregovorili« Mladina "Ker so v SDS v letu dni sprovocirali še eno glasovanje, ki je referendumsko vprašanje skušalo zreducirati na podporo vladi, se lahko vprašamo tudi, ali nismo posredno spremljali tudi glasovanja o SDS. Politična stranka, ki skuša predstavljati alternativo, je letos na volitvah dobila veliko odgovorov in z interpretacijami ne bi smela imeti težav.

