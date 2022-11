V Berlinu odslej tudi Muzej hladne vojne – Slika ikoničnega trenuteka zgodovine pobega policista NDR Conrada Schumanna, ki je kot prvi obmejni policist NDR prebegnil na Zahod topnews.si Vohuni, rakete in jedrska oborožitvena tekma. Vse to je v ospredju visokotehnološke razstave z interaktivnimi prikazi in predmeti iz resničnega življenja, ki je na ogled v novem berlinskem Muzeju hladne vojne, ki želi prikazati dve plati iste zgodbe. Prav Berlin, nekoč razdeljen na zahodni in vzhodni del, je bil več kot 40 let v središču […]...

Sorodno Omenjeni Berlin Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Danijel Bešič Loredan

Goran Dragić

Luka Dončić