Večna tekmeca si lahko v Kranju in Celju zagotovita finale Sportal Na sporedu sta drugi polfinalni tekmi hokejskega državnega prvenstva za moške. V enem paru se v ponovitvi lanskega finala merita branilec naslova HK SŽ Olimpija in HK Triglav Kranj, v drugem pa HDD Sij Acroni Jesenice in HK LedX Celje. Če bodo hokejisti favorizirane Olimpije in Jesenic zvečer v gosteh zmagali, si bodo zagotovili finalno vstopnico. Če bo kdo od gostiteljev presenetil, pa bo o finalistu odločala tretja tekma.