Umrl je Joco Žnidaršič, star je bil 84 let, poročajo Slovenske novice. Urednik fotografije na Delu je bil od leta 1974 do upokojitve in velja za ikono med slovenskimi fotografi, je prvo poročalo spletno Delo. “Že v času študija je ustvarjal reportaže in umetniške fotografije, kot fotoreporter je začel pri Študentski tribuni, nato je pred Delom ustvarjal še pri Tedenski tribuni in Tovarišu,” zapiše ...