Dokapitalizacija Geoplina ni potrebna Delo »Na včerajšnij skupščini družbe Geoplin so družbeniki podali soglasje k podaljšanju pogodbe o posojilu, s katerim bo največji družbenik Petrol zagotovil likvidnost in nadaljnje nemoteno poslovanje Geoplina. Poslovodstvo ocenjuje, da v trenutnih tržnih okoliščinah dokapitalizacija družbe ni potrebna,« so sporočili iz Geoplina.

