Pogodba o Telekomovem nakupu družbe Actual I.T. razveljavljena Primorske novice Marca sklenjena pogodba o Telekomovem nakupu 100-odstotnega deleža družbe Actual I.T., je bila zaradi neizpolnitve odložnih pogojev razveljavljena in je prenehala veljati, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Telekoma Slovenije. Telekom namreč za posel ni uspel pridobiti dovoljenja varuha konkurence.SLOVE

Sorodno