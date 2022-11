FOTO in VIDEO: Na Glavnem trgu so postavili veliko panoramsko kolo, mnenja Mariborčanov pa deljena Lokalec.si Na Glavnem trgu so včeraj postavili kar 23 metrov visoko panoramsko kolo, ki predstavlja enega od vrhuncev Čarobnega decembra. Nad njim, predvsem pa nad cenami vstopnic za dva kroga vožnje pa niso vsi navdušeni. Na Glavnem trgu v Mariboru je letošnja novost čarobnega Maribora – 23 metrov visoko razgledno kolo, s katerim se bodo lahko Mariborčani in drugi decembra vozili v krogu in dvignili visoko ...

