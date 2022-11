Državni sekretar Trbič nagovoril udeležence letošnjega Foruma prostovoljstva Vlada RS V Ljubljani poteka Forum prostovoljstva 2022, ki ga ob mednarodnem tednu prostovoljstva in evropskem letu mladih pripravlja Slovenska filantropija. Dogodka na temo vključenosti in raznolikosti mladih prostovoljcev se udeležujejo predstavniki nevladnih organizacij, prostovoljci in mednarodni partnerji. Udeleženke in udeležence je nagovoril državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo Jure Trbič.

Sorodno Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Danijel Bešič Loredan

Goran Dragić

Luka Dončić