Minister Uroš Brežan si je ogledal odlagališče Suhadole v Komendi Vlada RS Minister za okolje in prostor Uroš Brežan si je ogledal odlagališče Suhadole v Komendi. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) meni, da bo Komisijo v naslednjem poročilu že lahko obvestilo o izpolnitvi vseh obveznostih iz Direktive in izvršili sodbo Sodišča Evropske unije za vseh 21 obravnavanih odlagališč.