V Gallusovi dvorani so odmevale narodnozabavne viže z zvezdniškimi in nepričakovanimi gosti, kot so Magnifico, Nuška Drašček, Amaya, Bojan Cvjetićanin, Nina Pušlar... Nekateri med njimi so bili prvič vpeti v takšen glasbeni žanr, kakšna je bila izkušnja?