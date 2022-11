V ameriški zvezni državi Arizona so republikanski volilni uradniki v okrožju Cochise v ponedeljek zamudili rok za potrditev izidov volitev sredi predsedniškega mandata, ki so potekale 8. novembra. Potrditev izidov so zavrnili brez dokazov, da bi bilo z njimi kaj narobe, zato jih čakajo tožbe, ki jih napovedujejo tako demokrati kot republikanci.