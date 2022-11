Blišč in beda zadnjega kroga 24ur.com Po dobrem tednu dni nogometnega SP v Katarju smo dobili le malo odgovorov na najbolj pogosta vprašanja, ki smo si jih zastavljali pred začetkom največjega športnega dogodka. Mnogi favoriti vsaj zaenkrat še zdaleč niso upravičili pričakovanj navijačev, ki so zahtevali prepričljive predstave v skupini in nato serijo sijajnih partij za dosego odmevnega rezultata. Edina, ki je prepričala, je reprezen...

