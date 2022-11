NIJZ včeraj potrdil toliko okužb: število aktivnih primerov raste SiOL.net V ponedeljek so ob 801 PCR-testu in 7.592 hitrih antigenskih testih v Sloveniji potrdili 1.988 okužb s koronavirusom, kažejo podatki sledilnika za covid-19, ki jih ta pridobi z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Za primerjavo: to je 411 okužb več kot prejšnji ponedeljek, ko so v Sloveniji potrdili 1.577 primerov. Spet je višje tudi število aktivnih primerov okužbe.

