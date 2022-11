265 mio evrov kazni, ker so podatki uporabnikov Facebooka prišli v roke hekerjev Družina

Irski organ za varstvo osebnih podatkov DPC je ameriški družbi Meta, krovnemu podjetju med drugim družbenega omrežja Facebook, naložil plačilo 265 milijonov evrov kazni, ker so podatke več kot 500 milijonov uporabnikov Facebooka zlorabili hekerji, povzema STA. Tako so kazni Meti na Irskem v zadnjih 14 mesecih dosegle 910 milijonov evrov.

