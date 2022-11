'Zgodbo z NUK II želimo zaključiti do 2026' 24ur.com Predsednik vlade Robert Golob bo obiskal Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK), kjer si bo v spremstvu ministra za izobraževanje, znanost in šport Igorja Papiča ter ravnatelja NUK Viljema Lebana ogledal prostore knjižnice. Z vodstvom knjižnice bo tudi spregovoril o načrtih vlade glede gradnje NUK II, nato pa podal izjavo za javnost, ki jo v živo spremljamo na naši spletni strani.

