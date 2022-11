“Tisti, ki so bili več kot tri desetletja večino časa na oblasti, imajo nekakšno slabo vest, da v samem procesu osamosvajanja in demokratizacije niso odigrali ravno vodilne vloge. In da niso bili glavni igralci pri nastanku države, ki jo že 30 let skoraj v celoti obvladujejo.” To je po prepričanju dr. Aleša Mavra temeljni problem, ki bi lahko bil v ozadju ukinitve Muzeja slovenske osamosvojitve. Z ...