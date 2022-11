Avstralska zvezna država preklicala polovico covidnih kazni RTV Slovenija Najštevilčnejša avstralska zvezna država je morala preklicati več skoraj polovico vseh kazni, ki so bile izrečene zaradi kršitev covidnih ukrepov, saj je vrhovno sodišče presodilo, da so bile kazni opredeljene preveč nejasno in so posledično nične.

