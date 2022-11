Tečaji osebne rasti in lažna vlaganja: “Pozor, storilci so aktivni še danes” N1 V preiskavi kaznivih dejanj z najemanjem bančnih kreditov iz leta 2018 so policisti naknadno ugotovili da storilci spadajo pod okrilje večje kriminalne združbe. Ta pa se je ukvarjala tudi z goljufijami pri tečajih in vlaganjih ter žrtvam teh goljufij povzročila za pol milijona evrov škode.

