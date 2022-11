Uspešna 18-letna slovenska golfistka, to sezono zaslužila več kot 500.000 evrov Lokalec.si Najboljša slovenska golfistka Pia Babnik je končala tretjo sezono med profesionalnimi igralkami. Z nagradami na turnirjih je 18-letna igralka to sezono zaslužila več kot 500.000 evrov. “Imam ogromno rezerv v igri. Zmage na turnirjih so posledica napredka v igri,” je v pogovoru za STA povedala Babnikova. Mlada Ljubljančanka je lani v Tokiu prvič v zgodovini v golfu zastopala Slovenijo na olimpijsk ...

