“Ah, to smo nekaj let že poslušali od Ljudmile Novak, ki potem nikoli ni bila postavljena pred to dilemo. Odstavili so jo namreč ravno tisti, ki so ji prej položili te besede v usta. In ustoličili Mateja Tonina, ki se iz te lekcije ni nič naučil,” se je opozicijski prvak Janez Janša odzval na besede Mateja Tonina, češ da v vladah, ki jih bo vodil Janez Janša, stranka NSi ne namerava več sodelovati ...