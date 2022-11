Prva dama Ukrajine obtožila rusko vojsko sistematičnih spolnih zločinov Dnevnik Sistematično spolno nasilje in spolni zločini so del "vojnega arzenala" ruske vojske v Ukrajini, je v ponedeljek na mednarodni konferenci v Londonu opozorila ukrajinska prva dama Olena Zelenski. Namen je ponižanje Ukrajincev in ukrajinskih žensk, je...

Sorodno