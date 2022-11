Ob odsotnosti Norvežanov in Francozov je slavil Šved, do točk dva Slovenca Sportal Šved Martin Ponsiluoma je zmagovalec uvodne biatlonske tekme sezone v Kontiolahtiju na Finskem. Za 20-kilometrsko progo je ob enem zgrešenem strelu potreboval 49:36,5 minute. Točke svetovnega pokala sta osvojila tudi Jakov Fak in Miha Dovžan.

Sorodno