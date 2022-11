Pogajanja o dvigu plač za zdravnike in zobozdravnike z vladno stranjo so se danes zaključila. Sindikat Fides s predlogom vlade ni zadovoljen in ne izključuje možnosti stavke. A za uveljavitev sporazuma, ki predvideva dvig zdravniških plač, podpis Fidesa ni potreben, je na novinarski konferenci pojasnila ministrica Sanja Ajanović Hovnik. Pogajanja z reprezentativnimi zdravniškimi sindikati so bila, ...