Debija Cipota in Črnigoja, Empoli zapravil lepo prednost Sportal Nogometaši Empolija so v uvodni sobotni tekmi 20. kroga serie A zapravili prednost z 2:0 proti Torinu. Petar Stojanović je vstopil v igro v 73. minuti, nato pa so gostje izenačili na 2:2 in na lestvici ohranili tesno prednost pred ekipo iz Toskane. Inter bo ob 18. uri brez poškodovanega Samirja Handanovića gostoval v Cremoni, zvečer pa bo Atalanta gostila Turkovo Sampdorio.

Sorodno





















Omenjeni Jose Mourinho

Samir Handanovič Najbolj brano Osebe dneva Žiga Jelar

Domen Prevc

Timi Zajc

Peter Prevc

Ema Klinec