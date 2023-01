#video Oblasti v Memphisu objavile posnetek surove aretacije temnopoltega Tyra Nicholsa Dnevnik Oblasti v Memphisu v ameriški zvezni državi Tennessee so v petek objavile videoposnetke, na katerih temnopolti policisti pretepajo temnopoltega Tyra Nicholsa, ki so ga ustavili zaradi domnevno neprevidne vožnje. Pretepli so ga tako hudo, da je...

