V delu Nove Zelandije izredne razmere, trije mrtvi #foto SiOL.net Po močnem deževju, ki je zajelo Novo Zelandijo, so po podatkih policije umrli trije ljudje, enega človeka pa pogrešajo, danes poročajo tuje tiskovne agencije. V Aucklandu z okoli 1,6 milijona prebivalcev so razglasili izredne razmere, potem ko so zabeležili rekordno količino padavin.

