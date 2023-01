Nočne temperature so bile danes razen ob morju povsod pod lediščem. Na Kraški planoti in na Goriškem je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa povečini namerila temperature med -1 in -2 stopinjama Celzija, ob morju pa najnižjo temperaturo +3,6 stopinje Celzija. Najhladneje v deželi je bilo na Višarjah, kjer se je živo srebro spustilo na -10,8 stopinje Celzija. Burja je nekoliko ...