Evropsko prvenstvo umetnostnih drsalk in drsalcev je letos v Espooju na Finskem. Celjanka Daša Grm je na tovrstnem tekmovanju nastopila že desetič in z rezultatom 143,05 točke končala na 21. mestu. Najboljša slovenska drsalka zadnjih let je v prostem programu dosegla 19. rezultat in se zanesljivo uvrstila med 24 ‘finalistk’, v današnjem drugem delu tekmovanja pa je prejela 21. oceno. Najboljši dos ...