Na tovorni ladji, ki je iz Latinske Amerike plula pod zastavo Toga, so na odprtem morju blizu španskih Kanarskih otokov minuli torek zasegli 4,5 tone kokaina, je danes sporočila španska policija. Drogo so našli v skupni pomorski in zračni operaciji, v kateri so sodelovali tudi ZDA in Togo. Kokain je bil skrit v zabojniku za krmo za živino. Policisti so prijeli 28 članov posadke iz devetih držav, p ...