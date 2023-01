Brez počitka za Kopitarja in Kralje, gostujejo pri podprvakih SiOL.net V soboto zjutraj so Los Angeles Kings in njihov kapetan Anže Kopitar po zmagi nad Florida Panthers (4:3) skočili povsem na vrh pacifiške divizije v ligi NHL, v noči na nedeljo pa jih čaka že nova zahtevna preizkušnja na Floridi. Pomerili se bodo z aktualnimi podprvaki lige, moštvom Tampa Bay Lightning.

